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نائب وزير الدفاع الروسي يلتقي مساعد وزير الدفاع المصري في موسكو (صور)

أخبار العالم

نائب وزير الدفاع الروسي يلتقي مساعد وزير الدفاع المصري في موسكو (صور)
Gettyimages.ru
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التقى نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اللواء خالد مجاور مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية، على هامش منتدى "الجيش-2022" الدولي في موسكو.

وحسب بيان أصدرته السفارة الروسية فى مصر، بحث الجانبان العديد من القضايا، بينها الأمن الإقليمي.

وشدد ألكسندر فومين على أن روسيا عازمة على مواصلة التعاون المكثف مع مصر في مسائل الأمن الإقليمي والعالمي والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى تقارب نهج البلدين تجاه القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية.

نائب وزير الدفاع الروسي يلتقي مساعد وزير الدفاع المصري في موسكو (صور)
Sputnik
ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي

نائب وزير الدفاع الروسي يلتقي مساعد وزير الدفاع المصري في موسكو (صور)
Sputnik
اللواء خالد مجاور مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية

وحدد الجانبان المجالات الواعدة للتعاون الروسي المصري، بما في ذلك إجراء دورات تدريبية قتالية مشتركة.

وأشار مجاور إلى الوتيرة الإيجابية لتطور العلاقات الروسية المصرية في المجال العسكري.

المصدر: RT

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