مهاجم سلمان رشدي: قرأت صفحتين فقط من "آيات شيطانية" وفوجئت بنجاته

قال هادي مطر المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي في نيويورك مؤخرا، إنه قرأ صفحتين فقط من كتابه "ىيات شيطانية"، واعترف بأنه فوجئ بنجاة رشدي.

وقال مطر (24 عاما) وهو أمريكي من أصل لبناني في مقابلة عبر الفيديو مع صحيفة "نيويورك بوست" من خلف القضبان في سجن مقاطعة تشوتاوكوا حيث يتم احتجازه بتهمة الشروع في القتل والاعتداء، إنه قرأ صفحتين من كتاب رشدي المثير للجدل، "لم أقرأ كل الكتاب من الغلاف للغلاف".

وتعرض رشدي (75 عاما)، للهجوم على خشبة المسرح في حدث يوم الجمعة حيث كان على وشك إلقاء محاضرة في معهد تشوتوكوا.

وتقول الشرطة إنه تعرض للطعن 10 مرات على الأقل وأصيب بتلف في الكبد، وقطع أعصاب في ذراعه وعينه.

يشار إلى أن روايته "آيات شيطانيّة" التي صدرت في العام 1988 أثارت جدلا كبيرا واعتبر بعض المسلمين أن الرواية مسيئة للنبي محمد. وأصدر مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران آية الله روح الله الخميني فتوى بهدر دم رشدي.

واضطر رشدي الملحد والمولود في الهند لأبوين مسلمين غير ممارسين للشعائر الدينية، للتواري بعدما رصدت جائزة مالية لمن يقتله، وهي لا تزال سارية.

ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة في المملكة المتحدة، وتعرض مترجموه وناشروه للقتل أو لمحاولات قتل.

وفي العام 1991 قتل الياباني هيتوشي إيغاراشي الذي ترجم كتابه "آيات شيطانية" طعنا.

وبقي رشدي متواريا نحو عقد وقد غير مقر إقامته مرارا وتعذر عليه إبلاغ أولاده بمكان إقامته.

ولم يستأنف رشدي ظهوره العلني إلا في أواخر تسعينات القرن الماضي بعدما أعلنت إيران أنها لا تؤيد اغتياله.

المصدر: "الإندبندنت" + RT