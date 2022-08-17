مقتل قيادي كبير في طالبان الأفغانية خلال فراره إلى إيران بعد انشقاقه عن الحركة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في تغريدة على "تويتر" مقتل القيادي السابق في "طالبان" مولوي مهدي، على أيدي المتمردين في المنطقة الحدودية بمحافظة هرات خلال محاولته الفرار إلى إيران.

وأكد متحدث باسم قوات المهدي أن "الحليف السابق لإمارة أفغانستان الإسلامية قتل اليوم في هرات أثناء فراره إلى إيران بعد انشقاقه عن "طالبان" أفغانستان".

د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ لپاره د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي ووژل شو



د اسلامي امارت ځواکونو د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي د هرات ولایت اړوند سرحدي سیمه کې چې غوښتل یې ایران ته وتښتي، له منځه یووړ... pic.twitter.com/HnuQRXwkHM — د ملي دفاع وزارت - وزارت دفاع ملی (@modafghanistan2) August 17, 2022

ومهدي كان يشغل منصب رئيس مخابرات طالبان السابق في باميان، وانفصل عن الحركة بسبب الخلافات الداخلية المتعلقة بالسلطة وقضية الامتثال لأوامر القيادة المركزية.

المصدر: The Tribune