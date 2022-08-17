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مقتل قيادي كبير في طالبان الأفغانية خلال فراره إلى إيران بعد انشقاقه عن الحركة

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مقتل قيادي كبير في طالبان الأفغانية خلال فراره إلى إيران بعد انشقاقه عن الحركة
القائد العسكري السابق في حركة "طالبان" مولاي مهدي
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في تغريدة على "تويتر" مقتل القيادي السابق في "طالبان" مولوي مهدي، على أيدي المتمردين في المنطقة الحدودية بمحافظة هرات خلال محاولته الفرار إلى إيران.

وأكد متحدث باسم قوات المهدي أن "الحليف السابق لإمارة أفغانستان الإسلامية قتل اليوم في هرات أثناء فراره إلى إيران بعد انشقاقه عن "طالبان" أفغانستان".

ومهدي كان يشغل منصب رئيس مخابرات طالبان السابق في باميان، وانفصل عن الحركة بسبب الخلافات الداخلية المتعلقة بالسلطة وقضية الامتثال لأوامر القيادة المركزية.

المصدر: The Tribune

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