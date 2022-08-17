وزارة الأمن الإيرانية تعلن اعتقال أحد أخطر الإرهابيين

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال أحد أعتى وأخطر الإرهابيين، تخطى نطاق عملياته الحدود الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "في ذروة الأزمة السورية، انضم إلى الجماعات التكفيرية الإرهابية في سوريا من خلال تواجده في هذا البلد، وشارك في أعمال إجرامية في مدن حلب وحماة وإدلب".

وأوضحت أن "هذا العنصر الإجرامي مختص بالاسلحة الثقيلة ولديه سوابق إرهابية باربع دول في المنطقة. وخلال السنوات الأخيرة، نقل قاعدة عملياته الإرهابية إلى دولتين من دول الجوار بعد انحسار عمل الجماعات الارهابية في سوريا حيث انضم إلى جماعة إرهابية أخرى تعمل ضد وحدة المسلمين".

المصدر: "تسنيم"

