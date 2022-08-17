الصين تعلن إجراءات جديدة لتشجيع الأسر على إنجاب مزيد من الأطفال

أعلنت الصين عن إجراءات جديدة لتشجيع الأسر على إنجاب مزيد من الأطفال مع تسجيل معدل المواليد في البلاد أدنى مستوياته على الإطلاق، وسط توقعات بأن يتقلص عدد السكان بحلول العام 2025.

ودعت وزارة الصحة السلطة المركزية والحكومات المحلية إلى زيادة الإنفاق على الصحة الإنجابية وتحسين خدمات رعاية الأطفال، حيث قالت الوزارة إنه "يجب على السلطات المحلية أن تضع تدابير فعالة لدعم الخصوبة عبر تقديم إعانات وتخفيضات ضريبية وتحسين التأمين الصحي، بالإضافة إلى مساعدات تعليم وإسكان وتوظيف مخصصة للأسر"، إذ تواجه الدولة التي لديها أكبر عدد من السكان في العالم، أزمة ديموغرافية مع قوى عاملة متشيّخة واقتصاد متباطئ ونمو سكاني في أدنى مستوياته منذ عقود.

تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن السلطات الصينية وضعت حدا لسياسة الطفل الواحد في العام 2016، ثم سمحت لكل زوجين بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال العام الماضي، استمر معدل المواليد في الانخفاض على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث انخفض معدل المواليد في الصين العام الماضي إلى 7.52 مواليد لكل ألف شخص، وهو أدنى مستوى منذ بدأت البلاد تدوين السجلات عام 1949 عند قيام دولة الصين الشيوعية، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

ومطلع أغسطس الجاري، حذرت السلطات الصحية من أن عدد سكان الصين سينخفض بحلول العام 2025.

المصدر: "فرانس برس"