مستخدمو "تويتر" غاضبون بسبب اقتراح المفوضية الأوروبية حول أكل الحشرات

عبر مستخدمو منصة "تويتر" عن غضبهم إزاء نص كتب في حساب المفوضية الأوروبية حول إمكانية استخدام الحشرات كغذاء.

وكتب مستخدم أطلق عليه لقب "Arnth Velturu": "تأكلونها بأنفسكم، فأنا أفضل أن آكل ما علمني إياه والداي وأجدادي".

من جانبه كتب مستخدم بلقب "Dorian Smith": "ستأكلون ما الذي سنشير إليه وستكونون سعداء، في حين أننا – ونحن أفضل منكم".

وكتبت مستخدمة بلقب "Maria Cristina": "كلها بنفسك".

وقال مستخدم بلقب "Sven": "شكرا، ولكن لا. أنا أفضل قيمي الأوروبية القديمة والطعام".

ومزح مستخدم بلقب "Sisifo080": "عندما كنت أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيكون قوة أكثر تدميرا لإيطاليا من غزو الجراد، لم أقصد ذلك".

وكتب مستخدم بلقب "Frank Zappa": "أنتم مجرمون وستتم مقاضاتكم دون أي خصم، وسوف تذهبون إلى السجن إلى الأبد".

وظهرت في صفحة المفوضية الأوروبية على "تويتر"، سابقا، تغريدة تذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق على استخدام الصراصير المحلية ودودة الوجبة الصفراء والجراد المهاجر كغذاء في أراضي الاتحاد.

المصدر: نوفوستي