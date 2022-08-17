الخارجية الروسية: تدفق المخدرات من أفغانستان إلى آسيا الوسطى ازداد تحت حكم طالبان

ازداد تدفق المخدرات من أفغانستان إلى آسيا الوسطى بشكل كبير، منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان، رغم إعلان الحركة عن نيتها محاربة إنتاج المخدرات في البلاد.

أعلن ذلك مدير إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بالخارجية الروسية فلاديمير تارابرين، وقال: "منذ وصولها إلى السلطة في أغسطس 2021 ، أعلنت حركة طالبان عن خططها لمكافحة المخدرات. في 3 أبريل 2022 ، أصدرت السلطات الأفغانية الجديدة حظرا على زراعة خشخاش الأفيون ، وكذلك إنتاج جميع أنواع المخدرات والاتجار بها. لكن الحركة رغم ذلك لم تصبح عقبة أمام جمع نبات الخشخاش وعمليات نقله في جنوب البلاد في النصف الثاني من شهر أبريل، وفي ذات الوقت يتم تسجيل زيادة كبيرة في تجارة المخدرات على طول الطريق الشمالي".

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ووفقا له، تم في الربع الأول من عام 2022 في طاجيكستان، ضبط كميات من المخدرات الأفغانية تزيد بمقدار 14.5 مرة عما تم ضبطه هناك في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال تارابرين: "وفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لشؤون المخدرات والجريمة، تم إنتاج حوالي 6800 طن من الأفيون المكافئ في أفغانستان في عام 2021 ، وبلغ حجم عائدات المخدرات 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".

المصدر: نوفوستي