"طالبان" تحتفل بمرور عام على عودتها إلى السلطة

ردد عناصر من حركة "طالبان"، اليوم الاثنين، أناشيد النصر في العاصمة كابل قرب المقر السابق للسفارة الأمريكية، للاحتفال بمرور عام على عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان.

وكتب نائب رئيس الحكومة وأحد مؤسسي حركة "طالبان" عبد الغني برادار، على تويتر، "هذا النصر الكبير جاء بعد عدد لا يحصى من التضحيات والتحديات"، مضيفا: "في مثل هذا اليوم ... ركعت الإمارة الإسلامية القوة العظمى العالمية وحلفاءها، وحصل الأفغان على استقلالهم".

The message of Hajji Mullah Abdul Ghani Beradar Akhund on the occasion of Kabul Conquest Day pic.twitter.com/ZKGpxQURi1 — د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت (@FDPM_AFG) August 15, 2022

وكتب المتحدث باسم حكومة طالبان بلال كريمي على "تويتر" "إنه يوم النصر والسعادة للمسلمين الأفغان والشعب الأفغاني. إنه يوم الفتح وانتصار الراية البيضاء" للإمارة الإسلامية.

هذا والتقط عشرات العناصر صورا لأنفسهم في ساحة أحمد شاه مسعود، وهو تقاطع كبير تمّ تزيينه بأعلام بيضاء كبيرة، في الجهة المقابلة للمقر السابق للسفارة الأمريكية، ويؤدي إلى المطار. وهتفوا، خلال تجمع عفوي في هذه الساحة، "تعيش الإمارة الإسلامية! الله أكبر!"

وفي شوارع العاصمة، كانت حركة المرور خفيفة والسكان هادئين، باستثناء مرور شاحنات على متنها عناصر مسلحون من طالبان حاملين أعلام الإمارة الإسلامية، مثلما شوهد أيضا في قندهار، معقل "طالبان" التاريخي في جنوب البلاد.

وسارت في شوارع قندهار بعض النساء يرتدين البرقع، وهنّ يحملن رايات الإمارة.

المصدر: "أ ف ب"