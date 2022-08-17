ترامب: أعادوا لي جوازات السفر

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن السلطات الأمريكية أعادت له جوازات السفر التي صادرتها منه أثناء تفتيش منزله في مار أيه لاغو بولاية فلوريدا.

وكتب ترامب على موقعه "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أن "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أعادا لي جوازات السفر".

وقال إن عناصر الأجهزة الأمنية الأمريكية "تصرفوا كمجرمين" أثناء التفتيش، مضيفا أن "هذا يجب ألا يحدث في أمريكا".

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يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى تفتيشا في منزل ترامب في فلوريدا يوم 8 أغسطس الجاري، بحثا عن وثائق سرية، يعتقد أن ترامب لم يسلمها مع تركه منصب الرئاسة.

وأعلن ترامب في أعقاب التفتيش أن مكتب التحقيقات صادر 3 جوازات سفر له، بما فيها واحد انتهت فترة صلاحيته.

المصدر: نوفوستي