متحدث باسم ترامب: وزارة العدل أكدت مصادرة الـFBI جوازات سفر الرئيس السابق

أكدت وزارة العدل الأمريكية أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أخذوا جوازات سفر الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال تفتيش منزله في منتجع مار إيه لاغو الأسبوع الماضي.

ونشر تيلور بودويتش، المتحدث باسم ترامب، عبر حسابه على "تويتر" صوره لرسالة إلكترونية، قال إنها أرسلت من قبل عضو في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، أقر فيها بأن الـFBI صادر وثائق سفر الرئيس السابق.

وجاء في الرسالة الإلكترونية "علمنا أن عملاء المكتب صادروا ثلاثة جوازات سفر تخص الرئيس ترامب، اثنان منها منتهي الصلاحية وواحد هو جواز سفره الدبلوماسي.. نعمل على إعادة الجوازات، وستكون جاهزة لاستلامها بحلول الساعة 2 من ظهر يوم الاثنين".

This is how Fake News works, folks. Biden admin actively feeds half truths & lies that the media willingly amplifies—advancing a partisan narrative to attack Trump.@NorahODonnell, did your “source” read you this email? Did you bother asking if they indeed seized the passports? https://t.co/DlzkagN0iepic.twitter.com/VwCU7DPCvg — Taylor Budowich (@TayFromCA) August 15, 2022

هذا وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانا قال فيه: "في تنفيذ أوامر التفتيش، يتبع المكتب إجراءات البحث والمصادرة التي أمرت بها المحاكم، ثم يعيد العناصر التي لا تحتاجها قوات تنفيذ القانون".

وكان ترامب اتهم الـFBI، بسرقة جوازات سفره الثلاثة (واحد منهم منتهي الصلاحية)، بالإضافة إلى أشياء أخرى.

المصدر: "نيويورك بوست"