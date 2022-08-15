نيوزيلندا تعتزم تدريب أفراد الجيش الأوكراني في بريطانيا

أعلنت نيوزيلندا أنها سترسل 120 فردا من قوات الدفاع إلى المملكة المتحدة للمساعدة في تدريب أفراد الجيش الأوكراني هناك.

وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، ووزيرة الدفاع بيني هيناري، وقائد قوات الدفاع الجوية المارشال كيفين شورت عن هذه الخطوة بعد ظهر اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

إقرأ المزيد

وذكرت الحكومة النيوزيلندية في بيان: "تقوم نيوزيلندا بنشر كبير إضافي لـ120 من أفراد قوات الدفاع في المملكة المتحدة للمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين، كجزء من جهد دولي لمساعدة أوكرانيا".

وفقا للحكومة، هذه هي المرة الثانية التي ترسل فيها ويلينغتون مدربين إلى المملكة المتحدة، حيث نشرت 30 جنديا لأول مرة في مايو 2022.

وأفادت الحكومة نقلا عن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن قولها: "نحن نعلم أن إحدى الأولويات القصوى لأوكرانيا في الوقت الحالي، هي تدريب جنودها، ونيوزيلندا فخورة بالتضامن مع عدد من الدول الأخرى للرد على هذه الدعوة".

وقالت الحكومة أيضا إنها ستنشر المدربين في المملكة المتحدة على دفعات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وسيتمركزون هناك حتى 30 نوفمبر.

وأوضحت أن عملية النشر ستمكن فريقين من تدريب المشاة الأوكرانيين بالمهارات الأساسية للقتال في الخطوط الأمامية بما في ذلك التعامل مع الأسلحة والإسعافات الأولية القتالية وغيرها، مشيرة إلى أنها ستساهم في جهود المملكة المتحدة لتدريب 10.000 جندي أوكراني.

وصرحت وزيرة الدفاع هيناري بأن التدريب سيتم في أربعة مواقع فقط في المملكة المتحدة، مع عدم دخول أفراد من نيوزيلندا إلى أوكرانيا.

المصدر: موقع "rnz" النيوزلندي