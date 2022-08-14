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تمديد العمل بالمستوى "الأصفر" لخطر التهديد الإرهابي في سيفاستوبول حتى 29 أغسطس

أخبار روسيا

تمديد العمل بالمستوى
Sputnik
ميناء سيفاستوبول
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أعلنت سلطات سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية تمديد العمل بالمستوى "الأصفر" لخطر التهديد الإرهابي، بعد هجوم طائرة بدون طيار على مقر أسطول البحر الأسود في 31 يوليو.

وقالت إدارة المدينة على موقعها الإلكتروني: "بناء على معلومات أمنية، وبقرار من رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في مدينة سيفاستوبول، تم تمديد العمل بالمستوى "الأصفر" لتهديد الخطر الإرهابي في مدينة سيفاستوبول من الساعة 18:00 يوم 14 أغسطس ولمدة 15 يوما حتى الساعة 18:00 يوم 29 أغسطس".

 

المصدر: RT

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