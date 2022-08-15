السفارة الأوكرانية في بيروت تنفي علمها بموقع السفينة "رازوني"

أعلنت السفارة الأوكرانية في بيروت أن أول السفينة "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، وهي أول سفينة غلال تغادر أوكرانيا، أعيد بيع حمولتها عدة مرات، ولا معلومات عن موقعها أو وجهتها.

وقالت سفارة أوكرانيا في بيروت في بيان: "مهمتنا كانت إعادة فتح الموانئ البحرية لشحن الغلال وقد تم ذلك بالفعل.. حتى الآن غادر أوكرانيا أكثر من 450 ألف طن من المنتجات الزراعية منذ التوصل لاتفاق بوساطة تركيا والأمم المتحدة مع كل من روسيا وأوكرانيا".

وذكرت أن "هذه السفينة هي أول سفينة تغادر أوكرانيا بموجب الاتفاق، ثم اجتازت التفتيش بنجاح في اسطنبول قبل الابحار نحو وجهتها. إلا أنه ليس لدينا أي معلومات عن موقع السفينة أو وجهتها. لدينا أيضا معلومات تفيد بأنه تم إعادة بيع الحمولة عدة مرات بعد ذلك"، مضيفة: "لسنا مسؤولين عن (السفينة) والبضائع، خاصة بعد مغادرتها أوكرانيا، وبعد مغادرتها مجددا من ميناء أجنبي".

يذكر أن السفينة غادرت أوديسا في الأول من أغسطس، وأبحرت عبر البحر الأسود حاملة ذرة أوكرانية، اجتازت تفتيشا في تركيا.

وكانت متجهة في البداية إلى لبنان حاملة 26000 طن متري من الذرة لتغذية الدجاج، إلا أن مشتري الذرة في لبنان رفض قبول الشحنة، بسبب تسليمها في تاريخ متأخر عن المتفق عليه.

ولم يتم تشغيل جهاز التعقب في السفينة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وكانت قد ظهرت قبالة الساحل الشرقي لقبرص عند آخر ارسال. كما لم يتضح ما إذا كانت السفينة قد أوقفت جهاز التعقب لأنها كانت متجهة إلى ميناء في سوريا.

المصدر: AP