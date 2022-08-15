الخارجية الصينية: الولايات المتحدة لم تستخلص العبر من فشلها في أفغانستان

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانع ون بين، بأن الولايات المتحدة فشلت في أفغانستان، لكنها لم تستخلص العبرة من ذلك، وتواصل التدخل السياسي والتلاعب حول العالم.

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وقال وانغ ون بينغ في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "غادر العسكريون الأمريكيون الذين غزوا أفغانستان منذ 20 عاما، كابل منذ عام واحد. وأصبحت "لحظة كابل" مرادفا لفشل الغزو الأمريكي لأفغانستان. "لحظة كابل" هي فشل خطة التحول الديمقراطي الأمريكي. لا يمكن اجتياز طريق الدولة إلى الديمقراطية إلا من قبل شعب هذه البلاد واعتمادا على الوضع الحقيقي في البلاد. لا يمكن أن يكون هناك طريق نمطي، وذلك دون ذكر استحالة فرض الديمقراطية الأمريكية على الآخرين من الخارج".

وأشار الدبلوماسي إلى أن ما حدث في كابل منذ عام واحد أصبح فشلا لاستراتيجية الهيمنة الأمريكية، كما أثبت أن الولايات المتحدة لا تسترشد إلا بمصالحها الخاصة وتتجاهل حتى مصالح حلفائها الذي كانوا يدعمون أعمالها في أفغانستان على مدى 20 سنة.

وأوضح: "بعد انتهاء "الحرب الباردة" كانت الولايات المتحدة تقوم تحت شعار ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالغزو والتدخل في كل مكان، وتثير انقساما ومواجهات لتحقيق أهدافها الجيوسياسية وكان المجتمع الدولي في كل مكان يعارضه".

وتابع: "فشلت الولايات المتحدة في أفغانستان، لكنها لم تستخلص العبرة منه وقامت بتجميد أصول العملة الأفغانية بقيمة 7 مليارات دولار وخلقت حواجز لتنمية وإعادة إعمار البلاد، كما تواصل القيام بالتدخل السياسي والتلاعب في جميع أنحاء العالم بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان".

المصدر: نوفوستي