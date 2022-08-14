بدء مناورات عسكرية مشتركة بين الصين وتايلاند بعد توقف طويل

أعلن الجيش التايلاندي، اليوم الأحد، عن بدء مناورات عسكرية مشتركة مع الصين في شمال شرق تايلاند، هي الأولى بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

إقرأ المزيد

وأوضح قائد القوات الجوية التايلاندية، باباس سورنشايدي، أن هذه المناورات التي تجرى من 14 إلى 25 أغسطس، تهدف إلى "تعزيز العلاقات والتفاهم" مع الصين، حيث كانت المناورات المشتركة مع تايلاند تجري كل عام منذ العام 2015 حتى انتشار فيروس كورونا.

وهذا الأسبوع، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الصين ترسل طائرات مقاتلة وقاذفات وطائرات إنذار مبكر، لافتة إلى أن المناورات ستشمل تدريبات على "الدعم الجوي، والضربات الجوية على أهداف أرضية، ونشر عدد أكبر أو أقل من القوات".

وتأتي مناورات "هجوم الصقر" بعد أكبر مناورات صينية أجريت حول تايوان، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تلك الجزيرة.

من جهتها، أعربت واشنطن عن قلقها من وجود الصين المتنامي في المنطقة، كما أطلقت هذا الأسبوع مناورات مشتركة مع حلفائها في إندونيسيا.

المصدر: "أ ف ب"