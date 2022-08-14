برلمانية أمريكية: بايدن لن يترشح لولاية ثانية

أعربت كارولين مالوني رئيسة لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي، عن اعتقادها بأن رئيس الولايات المتحدة الحالي جو بايدن، لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

وأضافت مالوني، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، ردا على سؤال هل يجب على بايدن المشاركة مرة جديدة في الانتخابات الرئاسية: "لا تسجلوا ما سأقوله الآن. اعتقد أنه لن يترشح لولاية ثانية".

بعد ذلك طلب الصحفي من مالوني الرد على نفس السؤال مع تسجيله، فقالت: "لا، لا يتعين عليه الترشح مجددا".

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وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، نية الرئيس الأمريكي الحالي على التنافس مرة أخرى على منصب الرئاسة.

من جانبها، كتبت وسائل الإعلام أن بايدن تحدث عن ذلك شخصيا إلى الرئيس الأسبق باراك أوباما.

المصدر: نوفوستي