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رئيس لاتفيا يدعو إلى سحب التأشيرات وبطاقات الإقامة من الذين يدعمون روسيا

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رئيس لاتفيا يدعو إلى سحب التأشيرات وبطاقات الإقامة من الذين يدعمون روسيا
Sputnik
رئيس جمهورية لاتفيا
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قال رئيس لاتفيا إيغيلز ليفيتس، إنه يجب على سلطات بلاده إعادة النظر في بطاقات الإقامة وتأشيرات الدخول التي تم منحها حتى الآن للمواطنين الروس.

وأضاف رئيس لاتفيا: "المتاجرة بتصاريح الإقامة من قبل الحكومات السابقة، وكرمها غير المبرر في إصدار تصاريح الإقامة للمواطنين الروس، والتي كانت تخفي خلفها فقط مصالح ومآرب خاصة لبعض المتعاملين بالسياسة، خلقت مخاطر أمنية وساهمت في تعزيز ثنائية اللغة".

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وشدد رئيس لاتفيا، على أن الوقت قد حان لإعادة النظر في نتائج هذه السياسة الفاشلة والخطيرة. ووفقا له، لا ينبغي منح تصاريح الإقامة وتمديدها لسكان لاتفيا "الذين سيحصلون في المستقبل على الجنسية الروسية ويدعمون العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

قبل ذلك، قال رئيس لاتفيا إن بلاده تدعم مطالب إستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك بوقف إصدار التأشيرات السياحية للروس.

ونوه بأن مثل هذا القرار يجب أن يتخذ على المستوى الأوروبي.

المصدر: نوفوستي

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