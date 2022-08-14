بوتين يهنئ باكستان بالذكرى الـ75 للاستقلال

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد قادة باكستان بالذكرى الـ75 لاستقلال بلدهم، مشيدا بالتعاون بين موسكو وإسلام آباد في مكافحة الإرهاب والشأن الأفغاني.

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وفي برقية تهنئة وجهها للرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء شهباز شريف، أشار بوتين إلى أن باكستان "حققت في العقود الماضية تقدما كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، كما أنها "تلعب دورا مهما في معالجة القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".

وأشاد بوتين بـ"المستوى العالي" للعلاقت بين روسيا وباكستان، منوها إلى أنهما تتعاونان بنشاط سواء على أساس ثنائي أو ضمن أطر متعددة لأطراف، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب والشأن الأفغاني.

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته بإمكانية "تحقيق مزيد من التطور الشامل للعلاقات الروسية الباكستانية البناءة لمصلحة شعبينا ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

المصدر: موقع الكرملين