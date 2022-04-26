موسكو تتوقع أن يستمر الحوار مع باكستان في ظل الحكومة الجديدة

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يتوقع أن يستمر الحوار بين روسيا وباكستان في ظل الحكومة الجديدة في البلاد.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في معرض رده على سؤال من مراسل RT، حول رسائل تم تبادلها، وفقا لمصادر باكستانية، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهباز شريف، والتي عبر فيها الطرفان عن رغبتهما في تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال بيسكوف ردا على السؤال: "نحن لا ننشر دائما المراسلات الدبلوماسية، إلا أننا نعترف بحقيقة أن روسيا تقيم حوارا تنمويا مع إسلام آباد، وتلك في الواقع الطريقة التي تم بها الاتصال، ونحن نتوقع الاستمرار في الحوار".

المصدر: RT