بكين: المقارنة بين الصين وألمانيا النازية جنون

وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، المقارنات بين الصين وألمانيا ثلاثينيات القرن الماضي من قبل وزير الدفاع الأسترالي بالجنون، وبأنها تهدف لتشويه سمعة البلاد.

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جاء ذلك في إفادة صحفية له اليوم، الثلاثاء 26 أبريل، تعليقا على ما صرح به وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، الذي قارن أكثر من مرة ما بين طموحات الصين المتزايدة اليوم وطموحات ألمانيا النازية خلال ثلاثينيات القرن الماضي. حيث قال إن الصين الآن على مسار متزن إلى حد ما، إلا أنه قال إن السبيل الوحيد للحفاظ على السلام هو الاستعداد للحرب، وأن تكون البلاد قوية.

وقال الدبلوماسي الصيني إن "بعض السياسيين الأستراليين اعتادوا الجري وراء مصالحهم السياسية بتصريحات مجنونة تشوه سمعة الصين وتدعو إلى الحرب"، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال الغادرة واضحة للشعب الصيني والمجتمع الدولي.

المصدر: نوفوستي