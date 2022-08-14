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قتيل و17 جريحا بحادث دهس في شرق الولايات المتحدة

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قتيل و17 جريحا بحادث دهس في شرق الولايات المتحدة
Legion-Media
صورة من الأرشيف
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لقي شخص مصرعه وأصيب 17 آخرون بعدما دهست سيارة حشدا في أحد شوارع مدينة بيرويك في ولاية بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة مساء السبت، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة في بيان لها إن رجلا يشتبه بتنفيذه الدهس، رهن الاحتجاز في انتظار توجيه اتهامات جنائية له، مضيفة أن الرجل يشتبه أيضا بقتله امرأة في مدينة نيسكوبيك المجاورة في نفس اليوم.

وأوضحت وسائل إعلام أن الحادث وقع قرب تجمع لأشخاص يجمعون تبرعات للمتضررين في حريق أودى بحياة سبعة بالغين وثلاثة أطفال في مدينة نيسكوبيك المجاورة قبل أيام.

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ولم تتضح على الفور ملابسات حادث الدهس وما إذا كانت له صلة بحريق نسكوبك أو حملة جمع التبرعات.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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