قتيل و17 جريحا بحادث دهس في شرق الولايات المتحدة

لقي شخص مصرعه وأصيب 17 آخرون بعدما دهست سيارة حشدا في أحد شوارع مدينة بيرويك في ولاية بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة مساء السبت، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة في بيان لها إن رجلا يشتبه بتنفيذه الدهس، رهن الاحتجاز في انتظار توجيه اتهامات جنائية له، مضيفة أن الرجل يشتبه أيضا بقتله امرأة في مدينة نيسكوبيك المجاورة في نفس اليوم.

وأوضحت وسائل إعلام أن الحادث وقع قرب تجمع لأشخاص يجمعون تبرعات للمتضررين في حريق أودى بحياة سبعة بالغين وثلاثة أطفال في مدينة نيسكوبيك المجاورة قبل أيام.

Car plows into Berwick crowd raising money for victims of fatal Nescopeck fire https://t.co/1XxjR0MnfZpic.twitter.com/BQLsO9ynIM — New York Post (@nypost) August 14, 2022

BREAKING: Car Plows Into Crowd in Berwick, Pennsylvania. 1 dead, 13 Injured — Suspect in Custody (RawsAlerts)



pic.twitter.com/9JcgUmJJKw — HeadlineHunter!🚨U.S. (@HHunter_US) August 14, 2022

A number of officers just came running out of the crime scene and have left the scene in their vehicles, heading up Market Street.



Video isn’t great, it was quite a surprising moment. https://t.co/yvDXmcbiKApic.twitter.com/At7yWZ3h2G — Kevin Carroll (@TLKevinCarroll) August 14, 2022

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ولم تتضح على الفور ملابسات حادث الدهس وما إذا كانت له صلة بحريق نسكوبك أو حملة جمع التبرعات.

المصدر: "أسوشيتد برس"