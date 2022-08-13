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14 جريحا في حادث اصطدام سيارة بحانة في ضواحي واشنطن (فيديو)

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14 جريحا في حادث اصطدام سيارة بحانة في ضواحي واشنطن (فيديو)
Aviva Loeb/The Washington Post
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أفادت سلطات مقاطعة أرلينغتون بضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن بأن سيارة اصطدمت بإحدى الحانات في المنطقة أمس الجمعة، ما أدى إلى إصابة 14 شخصا على الأقل.

وقالت إدارة الإطفاء وخدمة الطوارئ الطبية في بيان عبر "تويتر": "تحقق شرطة أرلينغتون ورجال الإطفاء في حادث اصطدام سيارة بمبنى، وتسبب الحادث في اندلاع حريق تم إخماده".

وأشار البيان إلى أنه تم نقل ثمانية مصابين إلى المستشفيات المحلية، أربعة منهم في حالة حرجة، فيما تلقى ستة آخرون المساعدة الطبية في الموقع.

وذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية أن السيارة اصطدمت بإحدى الحانات الإيرلندية.

المصدر: "نوفوستي"

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