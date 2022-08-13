14 جريحا في حادث اصطدام سيارة بحانة في ضواحي واشنطن (فيديو)

أفادت سلطات مقاطعة أرلينغتون بضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن بأن سيارة اصطدمت بإحدى الحانات في المنطقة أمس الجمعة، ما أدى إلى إصابة 14 شخصا على الأقل.

وقالت إدارة الإطفاء وخدمة الطوارئ الطبية في بيان عبر "تويتر": "تحقق شرطة أرلينغتون ورجال الإطفاء في حادث اصطدام سيارة بمبنى، وتسبب الحادث في اندلاع حريق تم إخماده".

🚨#BREAKING: Multiple people trapped inside restaurant fire in Arlington, Virginia



📌#Arlington l #Virginia



Right now multiple Emergency crews are responding to reports of a car has rammed into the restaurant, which is now on fire. With Several people are trapped inside. pic.twitter.com/eL9wAzxq7u — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 12, 2022

وأشار البيان إلى أنه تم نقل ثمانية مصابين إلى المستشفيات المحلية، أربعة منهم في حالة حرجة، فيما تلقى ستة آخرون المساعدة الطبية في الموقع.

وذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية أن السيارة اصطدمت بإحدى الحانات الإيرلندية.

Update from a witness at Four Courts Arlington - the car drove into the front bar area of the pub with such force it blew the back doors open. Several people transported - car still fully inside structure https://t.co/GttVXr5afTpic.twitter.com/iUW4eWe7EU — Steve Chenevey FOX5 (@stevechenevey) August 12, 2022

المصدر: "نوفوستي"