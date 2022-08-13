أردوغان: مصممون على الفوز في انتخابات 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حزب العدالة والتنمية حقق المرتبة الأولى 15 مرة بالانتخابات منذ تأسيسه، مؤكدا العزم على تحقيق النصر بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023.

وذكر بيان صادر عن حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، أن الرئيس أردوغان بعث رسالة تهنئة إلى الأعضاء المؤسسين للحزب بمناسبة الذكرى السنوية الـ21 لتأسيسه.

وأشاد أردوغان بإنجازات حكومات حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية، والتطورات التي حققتها في البنية التحتية بدءا من التعليم إلى الصحة، ومن الأمن إلى العدالة، ومن النقل إلى الطاقة، ومن الصناعة إلى الرياضة.

وأضاف: "عندما ننظر إلى الوراء اليوم، نلاحظ بسرور إننا قمنا بحملة ديمقراطية وتنموية عمرها قرن من الزمان خلال 20 عاما".

وأردف قائلا: "نحن مصممون على إعادة حزب العدالة والتنمية، الذي فاز بصناديق الاقتراع 15 مرة منذ تأسيسه، إلى الفوز مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023".

ويحيي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الأحد 14 أغسطس الذكرى الـ 21 لتأسيسه.

المصدر: الأناضول