"إرنا": إعادة النفط الإيراني "المسروق" إلى سفينة "لانا" هزيمة أخرى للقرصنة الأمريكية

اعتبرت وكالة "إرنا" أن "إعادة النفط الإيراني المسروق إلى سفينة "لانا" الإيرانية تعد هزيمة أخرى للقرصنة الأمريكية، وسوف تفتح صفحة جديدة بالعلاقات طويلة الأمد بين إيران واليونان".

إقرأ المزيد

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت السفارة الإيرانية في أثينا: "إن عملية إعادة النفط الإيراني المسروق إلى سفينة "لانا" جارية في المياه اليونانية وسوف تغادر السفينة قريبا إلى بلادنا حاملة نفطها بالكامل".

وتابعت: "بعون الله العظيم لن نتردد لحظة في متابعة وتأمين مصالحنا الوطنية لبلدنا".

تجدر الإشارة إلى أنه في 15 أبريل الماضي، احتجزت اليونان في مياهها الساحلية ناقلة النفطـ "لانا" التي كانت تحمل النفط الإيراني وتبحر تحت علم إيران وفقا للقوانين البحرية المحددة، في حين أنه تم تسليم شحنة النفط هذه إلى ناقلة أمريكية لنقلها إلى الولايات المتحدة، وفق "إرنا".

واستدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال اليوناني في طهران، في غياب سفير هذا البلد، وسلمته احتجاج إيران شديد اللهجة بسبب هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة اليونانية يوم الأربعاء 25 مايو.

كما استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويسري (في غياب سفير هذا البلد)، يوم الجمعة 27 مايو، بصفته راع للمصالح الأمريكية في إيران، واحتجت بشدة على انتهاك واشنطن المستمر للقوانين والأنظمة الدولية لقانون البحار والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما مبدأ حرية الملاحة والتجارة الدولية الحرة وشددت على ضرورة الإفراج الفوري عن السفينة وحمولتها.

وأعلنت السفارة الإيرانية في اليونان في وقت سابق أن المحكمة العليا في اليونان حكمت لصالح إيران في محكمة الاستئناف، وأن عملية إعادة النفط الإيراني المسروق ستبدأ قريبا.

المصدر: "إرنا"