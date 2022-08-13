ضحايا الفيضانات الموسمية في باكستان أكثر من 180 شخصا

قالت قناة Dunya News التلفزيونية، اليوم السبت، إن الفيضانات الموسمية الناجمة عن الأمطار الغزيرة، تسببت بمقتل 186 شخصا في الأسابيع القليلة الماضية في إقليم بلوشستان الباكستاني.

ونقلت القناة، عن مصدر في مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، أن الأمطار والفيضانات أسفرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن مقتل 85 رجلا و 45 امرأة و 56 طفلا في بلوشستان، وأصيب 75 شخصا آخر نتيجة ذلك.

كما قتلت الأمطار والفيضانات أكثر من 23 ألف رأس من الماشية والدواجن ودمرت، وأتلفت 18087 مسكنا وألحقت الأضرارا بـ 16 جسرا في المنطقة.

ووفقا لمعلومات القناة، تجاوز عدد ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في يوليو وجزء من أغسطس في جميع أنحاء البلاد، 700 شخص.

في وقت سابق ذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن الهيئة الوطنية لمكافحة عواقب الكوارث، أنه تم تسجيل معظم الدمار والخسائر في مقاطعة بلوشستان، المتاخمة لأفغانستان، وكذلك في البنجاب وفي مقاطعة السند.

المصدر: نوفوستي