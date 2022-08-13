البيت الأبيض يصدر بيانا بخصوص عملية طعن الكاتب سلمان رشدي

أصدر البيت الأبيض بيانا دان فيه "الاعتداء المشين" على سلمان رشدي، الكاتب البريطاني هندي الأصل، مؤلف رواية "آيات شيطانية" التي تلقى تهديدات بالقتل بسببها منذ عقود.

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وفي بيان له، أوضح جيك ساليفان، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، قائلا: "البلاد والعالم شهدا اليوم اعتداء مشينا على الكاتب سلمان رشدي"، مشيرا إلى أن هذا الهجوم "عمل عنف مروع"، مؤكدا أن "إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تصلي من أجل شفائه العاجل".

تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع سلمان رشدي، مؤلف كتاب "آيات شيطانية'' الذي صدرت فتوى إيرانية بهدر دمه قبل ثلاثين عاما، على جهاز تنفس اصطناعي بعد أن طعن في الرقبة والبطن في ولاية نيويورك الجمعة بيد رجل تم اعتقاله، في حين قال أندرو ويلي، وكيل الكاتب البريطاني، لصحيفة نيويورك تايمز: "الأخبار ليست سارة..قد يفقد إحدى عينيه، وقطعت أعصاب ذراعه وطعن في الكبد".

المصدر: "فرانس برس"