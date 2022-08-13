ماذا قالت الصحافة الإيرانية المحافظة حول طعن الكاتب سلمان رشدي؟

هنأت صحيفة "كيهان" اليومية الإيرانية المحافظة الرجل الذي طعن سلمان رشدي، الكاتب البريطاني هندي الأصل، مؤلف رواية "آيات شيطانية" التي تلقى تهديدات بالقتل بسببها منذ عقود.

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وكتبت صحيفة "كيهان": "مبروك لهذا الرجل الشجاع المدرك للواجب الذي هاجم المرتد والشرير سلمان رشدي..لنقبل يد من مزق رقبة عدو الله بسكين".

هذا ووصفت جميع وسائل الإعلام الإيرانية رشدي بأنه "مرتد"، باستثناء الصحيفة الإصلاحية "اعتماد"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

واعتبرت صحيفة "إيران" اليومية الرسمية أن "رقبة الشيطان ضربت بشفرة حلاقة".

وأمس الجمعة، تعرض سلمان رشدي للطعن في رقبته وبطنه أثناء وقوفه على منبر قاعة في مركز ثقافي في تشوتاكوا بشمال غرب ولاية نيويورك، حيث قال وكيله إنه وضع على جهاز للتنفس اصطناعي ويمكن أن يفقد إحدى عينيه.

جدير بالذكر أن مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني، أصدر فتوى بهدر دم رشدي عام 1989 بسبب روايته "آيات شيطانية"، التي قرئت وتم تأويلها على أنها استهزاء بالنص القرآني، وبمقدسات المسلمين.

المصدر: "فرانس برس" + RT