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أول تعليق إيراني على محاولة اغتيال صاحب "آيات شيطانية" في نيويورك

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أول تعليق إيراني على محاولة اغتيال صاحب
AP Joshua Goodman
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اعتبر مستشار الفريق الإيراني المفاوض محمد مرندي، الادعاء بتعرض جان بولتون لمحاولة اغتيال، والكاتب سلمان رشدي للطعن، مع قرب التوصل لاتفاق محتمل في مفاوضات فيينا، أمرا مستغربا.

وقال مرندي، الخبير البارز في الشؤون النووية، في تصريح له مساء الجمعة: "لن أذرف الدموع على كاتب جلب كراهية وازدراء لا نهاية لهما تجاه المسلمين والإسلام. هو ألعوبة إمبراطورية ظهر كروائي ما بعد الاستعمار".

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وأضاف: "لكن، أليس من الغريب أنه مع اقتراب الاتفاق النووي المحتمل، أطلقت أمريكا مزاعم حول محاولة اغتيال جون بولتون، وهذه (عملية طعن سلمان رشدي) تحدث الآن؟".

تجدر الإشارة إلى أن مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني أصدر فتوى بهدر دم رشدي عام 1989 بسبب روايته "آيات شيطانية"، التي قرئت وتم تأويلها على أنها استهزاء بالنص القرآني، وبمقدسات المسلمين.

المصدر: وكالة إرنا الإيرانية

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