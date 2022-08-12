بعد 33 عاما من فتوى الخميني بهدر دمه.. محاولة لاغتيال صاحب "آيات شيطانية" في نيويورك

هاجم رجل مجهول الكاتب البريطاني هندي المولد باكستاني الجنسية سلمان رشدي، قبل محاضرته في غرب نيويورك بالولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة "أسوشيتيد برس" فإن مراسلها كان متواجدا حين اقتحم الرجل المسرح وهاجم رشدي في اللحظة التي تم فيها تقديم الكاتب.

وأشارت إلى أنه تم القبض على المهاجم.

وأكدت شرطة منطقة تشوتوكا أن الكاتب تعرض للطعن وقالت إنه أصيب في رقبته ونقل إلى المستشفى.

وأصدر مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني فتوى بهدر دم رشدي عام 1989 بسبب روايته "آيات شيطانية"، التي قرئت وتم تأويلها على أنها استهزاء بالنص القرآني، وبمقدسات المسلمين.

المصدر: نوفوستي + ا ف ب