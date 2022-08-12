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الخارجية الروسية تعلق على احتجاز صحفيين روس في إستونيا

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الخارجية الروسية تعلق على احتجاز صحفيين روس في إستونيا
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن السفارة الروسية لدى إستونيا تفعل كل ما في وسعها لمساعدة صحفيي "إزفستيا" المحتجزين هناك.

وقالت زاخاروفا: "السفارة الروسية في إستونيا تبقي هذا الوضع تحت المتابعة ويتم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة للصحفيين الروس وتم إرسال موظف قنصلي إلى موقعهم".

وأعلنت صحيفة "إيزفستيا" في وقت سابق أن مراسلتها كسينيا سولداتوفا والمصور دميتري تيموفيف اعتقلا في إستونيا، ولم يُعرف سبب اعتقالهما وما هي التهم التي وجهت إليهما.

المصدر: نوفوستي

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