حكومة "طالبان" تعلن إطلاق عملية لجمع المتسولين

أعلنت حكومة "طالبان" في أفغانستان مساء أمس الخميس أنها ستبدأ عملية لجمع المتسولين من العاصمة كابل الأسبوع المقبل.

وقالت الحكومة في بيان عبر "تويتر" إنه تم تشكيل لجنة بقیادة الملا عبدالغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادیة، لجمع المتسولین من کابل، مضيفة أن اللجنة ستباشر أعمالها السبت القادم.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول عملية جمع المتسولین المرتقبة.

ستبدأ عملیة جمع المتسولین في الأسبوع المقبل.

ةبحسب قرار #أمیر_المؤمنین -حفظه الله-، فقد تم تشكيل لجنة بقیادة الملا عبدالغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادیة لجمع المتسولین من مدینة #کابل.

ستباشر هذه اللجنة أعمالها یوم السبت القادم ١٥ محرم ١٤٤٤ إن شاء الله. pic.twitter.com/CzXLruXe6t — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 11, 2022

ووفقا لتقرير بجريدة "الأمة"، فإنه سيتم تحديد هؤلاء المتسولين وفقا لخطة، وسيتم تزويد أولئك الذين هم "رجال أعمال" ويمكنهم العمل، بوظيفة بعد إجراء القياسات الحيوية، وسيتم أخذ وعد من أولياء أمورهم بعدم التسول مرة أخرى.

أما بقية المتسولين الذين ليس لديهم القدرة على العمل وهم فقراء حقا، فسيتم وفقا للخطة، دفع أجرهم وتوفير التعليم لهم.

والعديد من الناس يتسولون في كابل ومدن أخرى، وأصبح التسول مهنة للبعض. وبتنفيذ هذه الخطة، سيتم تحرير المتسولين غير القادرين على العمل من مشقة التسول، ولن يكون للمتسولين أي عذر للتسول بعد ذلك، حسب التقرير.

وفي أبريل الماضي، أظهرت دراسة استقصائية أن 94٪ من الأفغان صنفوا حياتهم على أنها متدنية بما يكفي لاعتبارها معاناة، منذ وصول "طالبان" إلى السلطة.

المصدر: RT