إثيوبيا تعلن عن بدء التوربين الثاني لـ"سد النهضة" في توليد الطاقة (صور)

أعلنت إثيوبيا اليوم الخميس بدء توليد الطاقة من التوربين الثاني بـ"سد النهضة".

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن التوربينات الثانية لسد النهضة الإثيوبي الكبير بدأت توليد الطاقة في وقت مبكر اليوم بحضور رئيس الوزراء أبي أحمد والرئيسة سهل وورك زودي ومسؤولين حكوميين كبار آخرين.

يشار إلى أن التوربين الثاني تبلغ طاقته الحالية 375 ميغاواط.

وقال مدير مشروع سد النهضة، كيفل هورو، في حفل الافتتاح، إن إجمالي عملية البناء المدني للمشروع وصل إلى 95 في المائة، بينما بلغت الأعمال الكهربائية 61 في المائة.

وأضاف أن إجمالي عملية بناء مشروع سد النهضة وصل الآن إلى 83.3٪، مشيرا إلى أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام القادمين.

يذكر أن رئيس الوزراء أبي أحمد افتتح رسميا توليد 375 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية من التوربين الأولى لسد النهضة في 20 فبراير 2022.

በታሪክ ውስጥ ማለፍና ታሪክ ሠርቶ ማለፍ የሚባሉ ሁለት ነገሮች አሉ፡፡ በታሪክ ውስጥ ማለፍ ዕድል፣ ታሪክ ሠርቶ ማለፍ ግን ዕድልም ድልም ነው፡፡ ይሄ ትውልድ በዓባይ ግድብ ጉዳይ ባለ ዕድልም ባለ ድልም ነው፡፡ 1/5 pic.twitter.com/0aBusokzrf — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) August 11, 2022

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية