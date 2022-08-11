الخارجية الروسية: قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه الكهروذرية من أعمال الإرهاب النووي

قال إيفان نيتشايف مدير إدارة الإعلام والمطبوعات بالخارجية الروسية، إن قصف القوات التابعة لنظام كييف لمحطة زابوروجيه الكهروذرية، يعتبر عملا من أعمال الإرهاب النووي.

صباح اليوم الخميس، أعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجوم للقوات الأوكرانية على مدينة إينرغوغراد ومحطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأضاف نيتشايف: "في الأيام الأخيرة، قامت القوات الأوكرانية بقصف محطة زابوروجيه الكهروذرية عدة مرات، وهذا عمل إرهاب نووي. مثل هذه التصرفات من جانب نظام كييف، ستؤدي إلى كارثة على نطاق يتجاوز بكثير عواقب الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية".

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وأشار الدبلوماسي إلى أنه سيتم اليوم، بمبادرة من روسيا، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول موضوع قصف كييف لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

ونوه بأن موسكو تأمل بأن يولي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة، الاهتمام الواجب للوضع المترتب حول هذه المحطة.

المصدر: نوفوستي