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الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم أوكراني على إينرغوغراد ومحطة زابوروجيه الكهروذرية

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الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم أوكراني على إينرغوغراد ومحطة زابوروجيه الكهروذرية
AP
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قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجوم للقوات الأوكرانية على مدينة إينرغوغراد ومحطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأضاف روغوف: "سمعت أصوات انفجارات قوية وقوية جدا في مدينة إينرغوغراد منذ مساء أمس ومعظم الليل وفي هذا الصباح".

وتابع روغوف القول: "قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث موضوع قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية، يحاول الشياطين النازيون قصف المدينة المسالمة وزابوروجيه الكهروذرية من راجمات الصواريخ ومن المدافع الثقيلة وبواسطة الطائرات بدون طيار".

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وذكر أن الدفاع الجوي الروسي، صد جميع الهجمات الأوكرانية، وأنه تم قمع مواقع إطلاق النيران التابعة للجيش الأوكراني "بنيران مضادة للبطاريات".

المصدر: نوفوستي

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