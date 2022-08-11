الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم أوكراني على إينرغوغراد ومحطة زابوروجيه الكهروذرية

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجوم للقوات الأوكرانية على مدينة إينرغوغراد ومحطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأضاف روغوف: "سمعت أصوات انفجارات قوية وقوية جدا في مدينة إينرغوغراد منذ مساء أمس ومعظم الليل وفي هذا الصباح".

وتابع روغوف القول: "قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث موضوع قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية، يحاول الشياطين النازيون قصف المدينة المسالمة وزابوروجيه الكهروذرية من راجمات الصواريخ ومن المدافع الثقيلة وبواسطة الطائرات بدون طيار".

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وذكر أن الدفاع الجوي الروسي، صد جميع الهجمات الأوكرانية، وأنه تم قمع مواقع إطلاق النيران التابعة للجيش الأوكراني "بنيران مضادة للبطاريات".

المصدر: نوفوستي