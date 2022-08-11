هزات أرضية بشمال اليابان بقوة أكثر من 5 درجات

أعلنت هيئة رصد الزلازل الوطنية اليابانية عن تسجيلها عددا من الهزات الأرضية في شمال اليابان، والتي تراوحت قوتها بين 5.1 و5.4 درجة بمقياس ريختر.

وأشارت الهيئة إلى أن بؤرة الهزات كانت بالقرب من بلدة ناكاغاوا في جزيرة هونشو، بعمق ما بين 4 و10 كيلومترات.

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وفي وقت لاحق تم تسجيل أكثر من 5 هزات ارتدادية بقوة أقل من 4 درجات بمقياس ريختر.

ولم ترد أي معلومات بشأن سقوط ضحايا أو مصابين جراء الزلزال. ولم تعلن السلطات خطر موجات التسونامي على إثره.

وأفادت قناة "إن إيتش كي" اليابانية بإغلاق أحد الطرق في المنطقة بسبب تضرره الجزئي.

المصدر: تاس