وسائل إعلام تزعم: المخططات الإيرانية كانت تشمل اغتيال بومبيو مقابل مليون دولار

أفادت مصادر لموقع "أكسيوس" الإعلامي الأمريكي بأن المخطط الإيراني المزعوم لاستهداف مسؤولين أمريكيين كان يشمل اغتيال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

وقال مصدر مقرب من بومبيو، إن وزارة العدل الأمريكية "أكدت لبومبيو مباشرة أنه أحد الأشخاص الذين استهدفهم من تم توجيه التهم إليهم".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت يوم الأربعاء عن توجيه الاتهام غيابيا إلى الإيراني شهرام بورصافي الذي تقول واشنطن إنه عضو في الحرس الثوري الإيراني، وخطط لتنظيم عملية اغتيال أحد المسؤولين الرفيعي المستوى في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن هذا المسؤول هو المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

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وتضمنت وثيقة وزارة العدل ذكر "هدف ثان" للمخطط المزعوم، لم تكشف عن أي تفاصيل بشأنه. وقال المصدر لـ "أكسيوس"، إن "الهدف الثاني" هو مايك بومبيو بالذات.

وتقول وثائق وزارة العدل الأمريكية إن بورصافي كان يعرض 300 ألف دولار مقابل القضاء على أحد المسؤولين الأمريكيين، ومليون دولار مقابل "الهدف الثاني" المذكور.

ونفت الخارجية الإيرانية وجود أي مخطط لدى إيران لاغتيال مسؤولين أمريكيين، بينما حذرت الإدارة الأمريكية طهران من العواقب التي ستواجهها في حال اعتدائها على أي مواطن أمريكي، بمن فيهم مسؤولون حاليون وسابقون.

المصدر: Axios