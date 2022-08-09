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البيت الأبيض: بايدن لم يكن على علم بتفتيش منزل ترامب

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البيت الأبيض: بايدن لم يكن على علم بتفتيش منزل ترامب
AP Evan Vucci
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن على علم بإجراء التفتيش في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا في إطار التحقيقات معه.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء، أن "الرئيس لم يتم إطلاعه، ولم يكن على علم بذلك، ولم يتلق أحد في البيت الأبيض أي إخطار مسبق".

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ورفضت التعليق على الافتراض بأنه قد تكون لعملية التفتيش هذه خلفية سياسية، مؤكدة أن "وزارة العدل تجري التحقيقات بشكل مستقل، ونترك جميع الشؤون المتعلقة بحماية القانون لها. وليس من المناسب بالنسبة لنا التعليق على التحقيقات المستمرة".

وتابعت: "وبوسعي أن أقول إن الرئيس بايدن كان واضحا منذ بداية الحملة، أنه يثق بسيادة القانون واستقلالية تحقيقات وزارة العدل وأن تلك التحقيقات يجب أن تكون حرة من أي تأثير سياسي، وهو التزم بهذه التعهدات بصفته رئيسا".

وطلبت المتحدثة من الصحفيين أن يتوجهوا بالأسئلة بهذا الشأن إلى وزارة العدل.

 

المصدر: RT

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