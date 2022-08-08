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ترامب يعلن مداهمة منزله في فلوريدا من قبل الـ "إف بي آي"

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ترامب يعلن مداهمة منزله في فلوريدا من قبل الـ
AP Greg Lovett/The Palm Beach Post via AP, File
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ممداهمة منزله في ولاية فلوريدا من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وقال ترامب في بيان على موقعه "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، إن منزله في منتجع مار أي لاغو بولاية فلوريدا "تحت الحصار وتمت مداهمته واحتلاله من قبل مجموعة كبيرة من موظفي الـ "إف بي آي".

ووصف ترامب أعمال مكتب التحقيقات بأنه "ملاحقة مخالفة للقانون، واستخدام منظومة العدل كسلاح، وهجوم من قبل اليساريين المتطرفين من الديمقراطيين الذين لا يرغبون بأن أترشح للرئاسة في 2024".

يذكر أن هناك عددا من التحقيقات مفتوح ضد الرئيس الأمريكي السابق، يخص بعضها أعماله وشبهات التهرب الضريبي، والبعض الآخر نشاطه في منصب الرئيس ودوره في اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصاره في واشنطن عام 2021.

المصدر: فرانس برس

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