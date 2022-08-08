صور تكذب نفي ترامب وتؤكد أنه أتلف وثائق عبر رميها بالمرحاض

نشر موقع "أكسيوس" صورا تؤكد ما نفاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حول قيامه برمي وثائق مهمة في مرحاض البيت الأبيض في محاولة منه لإتلافها.

وقال مصدر في البيت الأبيض لمراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ماغي هابرمان، التي كانت أول من نشر هذه المعلومات في كتابها "confidence man" إن الصورة على اليسار تظهر مرحاضا في البيت الأبيض، أما الصورة على اليمين فتم التقاطها خلال إحدى الرحلات الخارجية.

وأفاد المصدر بأن "رمي الوثائق حدث عدة مرات في البيت الأبيض، وفي رحلتين خارجيتين على الأقل"، مشيرا إلى أن "إتلاف ترامب للوثائق بهذه الطريقة لم يكن معروفا على نطاق واسع داخل الجناح الغربي للبيت الأبيض، لكن بعض مساعديه كانوا على دراية بهذه العادة، التي انخرط فيها مرات عدة، والمتمثلة في تمزيق المستندات التي كان من المفترض الاحتفاظ بها بموجب قانون السجلات الرئاسية".

وعلق المتحدث باسم ترامب، تايلور بودويتش، على نشر هابرمان لهذه الصور، وقال لـ"أكسيوس": "عليك أن تكون يائسا جدا لبيع الكتب إذا كانت صور الورق في وعاء المرحاض جزءا من خطتك الترويجية"، مضياف: "نحن نعلم أن هناك عددا كافيا من الأشخاص على استعداد لتلفيق مثل هذه القصص من أجل إثارة إعجاب الطبقة الإعلامية".

المصدر: axios