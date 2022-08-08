أردوغان: سنربط بين حلقات الحزام الأمني بشمال سوريا ونطهرها من الإرهابيين قريبا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزم بلاده على الربط بين "المناطق الآمنة" في الشمال السوري قريبا.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك، المنعقد بالعاصمة أنقرة: " قريبا سنوحد حلقات الحزام الأمني ​​بتطهير المناطق الأخيرة التي يتواجد فيها التنظيم الإرهابي (واي بي جي/بي كي كي) في سوريا".

وأضاف أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب، وأن قرارها بشأن تأسيس منطقة آمنة على عمق 30 كيلو مترا عند حدود تركيا الجنوبية، ما زال قائما.

وأشار إلى أنه ينبغي أن لا تكون أي دولة عضو في الناتو ملاذا آمنا لأتباع تنظيم غولن وعناصر "بي كي كي" الفارين من وجه العدالة التركية.

المصدر: الأناضول