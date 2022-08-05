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وسائل إعلام تركية: سوريا وأوكرانيا على رأس أجندة أردوغان في لقائه مع بوتين

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وسائل إعلام تركية: سوريا وأوكرانيا على رأس أجندة أردوغان في لقائه مع بوتين
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قالت وسائل إعلام تركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينوي أن يناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات في سوتشي استعداد القوات التركية لعملية عسكرية جديدة شمال سوريا.

وبحسب وكالة الأناضول، من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدينة سوتشي اليوم الجمعة، حيث سيجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وسيتم التطرق إلى العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

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ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين سيناقشان كذلك الوضع في أوكرانيا وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة برفع القيود على تصدير المنتجات الروسية.

كما سيناقش قادة تركيا وروسيا موضوع زيادة التجارة بين البلدين، وتطوير التعاون، بما في ذلك في مجال الطاقة وصناعة الدفاع، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية".

المصدر: نوفوستي

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