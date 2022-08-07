بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.. إسرائيل تشن غارات على غزة و"الجهاد الإسلامي" يقصف سيدروت (فيديو)

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء الأحد، إن القوات الإسرائيلية شنت غارات على قطاع غزة، وذلك تزامنا مع دخول الهدنة بين تل أبيب وحركة "الجهاد الإسلامي" حيز التنفيذ.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن طائرة مسيرة بدون طيار هاجمت الليلة راجمة صواريخ تابعة لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة.

كما أغار في وقت سابق على موقع لإطلاق قذائف مضادة للدروع تابع للحركة والتي كان موجها نحو إسرائيل.

#الفجر_الصادق

هاجمت طائرة مسيرة بدون طيار الليلة راجمة صواريخ تابعة لحركة #الجهاد_الاسلامي في قطاع غزة.



كما أغار في وقت سابق اليوم على موقع لاطلاق قذائف كضادة للدروع تابع للحركة والتي كان موجهًا نحو إسرائيل pic.twitter.com/fZlrbPqpCQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 7, 2022

من جهتها أعلنت "سرايا القدس" قصف سيدروت بعد ربع ساعة من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

جدير بالذكر أن حركة "الجهاد الإسلامي" أعلنت ترحيبها بالجهود والإعلان المصري، مؤكدة انضمامها لوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 11.30 مساء يوم الأحد، مع التأكيد على "حق الرد على أي عدوان صهيوني".

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن وقف إطلاق النار سيسري الليلة عند الساعة 23:30، معربا عن شكره لمصر على جهودها التي أوصلت إلى هذه النتيجة.

المصدر: RT