روسيا تبدي استعدادها لمساعدة كوبا في إطفاء حريق خزانات النفط

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة إلى هافانا، التي طلبت مساعدة دولية بعد نشوب حريق هائل في مقاطعة ماتانزاس الكوبية.

وكتبت زاخاروفا تعليقا على موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت": في 5 أغسطس، نتيجة لضربة صاعقة أصابت منشأة لتخزين النفط في مقاطعة ماتانزاس الكوبية، حيث يوجد حوالي 25 ألف متر مكعب من النفط، اندلع حريق كبير، وبالرغم من الجهود الهائلة التي تبذلها فرق الإطفاء امتد اللهب إلى الخزان المجاور ودوت في المكان عدة انفجارات. وما تزال عملية إخماد الحريق متواصلة منذ عدة أيام بمشاركة وحدات من القوات الجوية الكوبية.

وتشير الأرقام الرسمية، لوجود قتلى ومفقودين، وعشرات الجرحى الذين أصيبوا بحروق متفاوتة الخطورة، وتم إجلاء حوالي ألفي شخص من منطقة الحادث. ومن بين المصابين وزير الطاقة والتعدين الكوبي "إل أرونت كروز".

وزارة الخارجية الروسية أوضحت أن "كوبا طلبت مساعدة دولية لمواجهة الكارثة، ووزارة الخارجية الروسية والأجهزة المعنية على اتصال دائم مع الجانب الكوبي لتنسيق الإجراءات المشتركة الممكنة وتقديم المساعدة اللازمة".

وقالت وزارة الخارجية: "في هذه الأيام الصعبة لكوبا، نعرب عن أشد عبارات الدعم للأصدقاء الكوبيين، وأحر التعازي والتعاطف مع أسر الضحايا وأصدقائهم، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل للضحايا".

المصدر: انترفاكس