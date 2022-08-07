زلزال يضرب أشهر منطقة سياحية في تركيا
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ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة، اليوم الأحد، منطقة كاش في مدينة أنطاليا التركية الواقعة على البحر.
وبحسب معطيات إدارة الكوارث والطوارئ "AFAD"، فقد وقع الزلزال في الساعة 11:02 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه قبالة البحر الأبيض المتوسط في أنطاليا.
وتقرر أن مركز الزلزال، الذي كان بعمق 31.89 كيلومترا تحت سطح البحر، كان يبعد 3.85 كيلومتر من منطقة كاش في أنطاليا.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 3.85 km. Kas (Antalya)
Tarih-Saat : 07.08.2022, 11:02:02 TSİ
Enlem : 36.1011 N
Boylam : 29.6283 E
Derinlik : 31.89 km
Detay : https://t.co/OTDutDXNiB@afadbaskanlik@trthaber@anadoluajansi
المصدر: RT