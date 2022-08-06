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كرزاي: حركة طالبان تفرض قيودا على تعليم المرأة بناء على أوامر من باكستان

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كرزاي: حركة طالبان تفرض قيودا على تعليم المرأة بناء على أوامر من باكستان
Sputnik
الرئيس الأفغاني حامد كرزاي
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قال الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، إن حركة طالبان تفرض قيودا على تعليم المرأة في أفغانستان بناء على أوامر من باكستان.

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وأوضح كرزاي في حديثه بمجلة "Spiegel" الألمانية أن القيود المفروضة من قبل الحركة في هذا المجال ليس لها أي مبرر شرعيا، مضيفا أنها مصنوعة من قبل باكستان التي تسعى لإضعاف جارتها قدر الإمكان.

وعبر عن اعتقاده بأنه بدون النساء المتعلمات ستموت أفغانستان، لكن طالبان لن تكون قادرة بسهولة على انتزاع كل ما حققه الأفغان خلال السنوات العشرين الماضية، عندما تلقى الملايين من الأشخاص بالفعل التعليم وخضع المجتمع للتحديث.

المصدر: سبوتنيك

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