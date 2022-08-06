الجيش الصيني يبدأ تدريبات عسكرية جديدة بالذخيرة الحية حول تايوان

يجري الجيش الصيني مناورات عسكرية جديدة بالذخيرة الحية في الجزء الجنوبي من البحر الأصفر في الفترة من 6 إلى 15 أغسطس. بحسب ما ذكره بيان إدارة الأمن البحري للبلاد.

وبحسب بيان السلطات الصينية، "بدأت التدريبات اليوم 6 أغسطس الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (3:00 بتوقيت موسكو). وستنتهي في الساعة 18:00 (13:00) يوم 15 أغسطس" منوها بأن دخول السفن إلى منطقة التمرين محظور.

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ومنذ بداية أغسطس الحالي أجرى الجيش الصيني عدة مناورات عسكرية في مناطق مختلفة في وقت واحد وذلك كرد على زيارة رئيسة النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان رغم تحذيرات الجانب الصيني من إجراء هذه الزيارة.

المصدر: نوفوستي