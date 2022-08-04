 
مباشر

الجيش الصيني يطلق قذائف مدفعية بعيدة المدى شرق مضيق تايوان

أخبار العالم

الجيش الصيني يطلق قذائف مدفعية بعيدة المدى شرق مضيق تايوان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjsa

أعلنت منطقة قيادة القتال الشرقية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني أن جيشها أجرى إطلاق نار مباشر ناجحا كجزء من التمرين في مياه شرق مضيق تايوان، باستخدام مدفعية بعيدة المدى.

وجاء في بيان منطقة قيادة القتال الشرقية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني على حسابها الرسمي:"في حوالي الساعة 13:00 يوم 4 اغسطس، تم تنفيذ إطلاق نار طويل المدى وضربات دقيقة على مناطق مستهدفة فى شرق مضيق تايوان.. وقد تحققت النتائج المتوقعة".

إقرأ المزيد
الجيش الصيني يبدأ أكبر مناوراته حول تايوان( فيديو)
الجيش الصيني يبدأ أكبر مناوراته حول تايوان( فيديو)

وبدأت المناورات الصينية في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (7:00 بتوقيت موسكو) وستستمر حتى يوم الأحد القادم.

وأجريت التدريبات في ست مناطق حول تايوان، ونشر الجيش الصيني الإحداثيات مسبقا لتجنب الدخول العرضي للسفن أو تحليق الطائرات في تلك المناطق.

وجاءت التدريبات بالذخيرة الحية على نطاق واسع ردا على قرار تايوان باستضافة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي وصلت مساء الثلاثاء تايبيه (عاصمة تايوان)، في إطار جولتها الآسيوية.

وتعتبر الصين تايوان مقاطعة تابعة لها وتعارض أي اتصال بين تايبيه ومسؤولين وعسكريين من دول تربطها ببكين علاقات دبلوماسية.

كما أشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أن الصين مستعدة للتعايش السلمي والتطور مع الدول الأخرى، لكنها لن تسمح لأي شخص بتقويض الاستقرار. وأضاف أن إعادة توحيد تايوان مع الصين أمر حتمي تاريخي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور