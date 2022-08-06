اليابان.. إصابة بفيروس جدري القردة في قاعدة أمريكية

تم تأكيد وجود حالة ثالثة من الإصابة بجدري القردة في اليابان ، وهذه المرة لدى شخص يخدم في قاعدة يوكوتا الجوية الأمريكية، وفقا لتقارير القناة اليابانية NHK.

وذكر الموقع أن المصاب بجدري القردة لم يسافر خارج اليابان، إلا أنه تواصل مع شخص دخل البلاد مؤخرا. وهو حاليا في المستشفى في منشأة طبية في القاعدة (الأمريكية اليابانية).

وتم تأكيد أول حالتي إصابة بجدري القردة في اليابان في يوليو الماضي، وكلاهما لأشخاص عائدين من الخارج.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في شهر يوليو الماضي أن تفشي مرض جدري القردة يمثل "حالة طوارئ صحية عامة وتثير قلقا دوليا"، لكنها أشارت إلى أن تفشي المرض يشكل "خطرا معتدلا" على جميع مناطق العالم، باستثناء أوروبا.

ولا توصي منظمة الصحة العالمية البلدان بإجراء التطعيم الشامل ضد جدري القردة، وليس لديها بيانات حتى الآن حول مدى فعالية اللقاحات الموجودة ضد هذا الفيروس.

وتم تأكيد الإصابة بفيروس جدري القردة في 88 دولة حول العالم.

المصدر: نوفوستي