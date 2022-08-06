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المكسيك.. مقتل 13 شخصا في تبادل إطلاق نار بين الشرطة والمسلحين

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المكسيك.. مقتل 13 شخصا في تبادل إطلاق نار بين الشرطة والمسلحين
Legion-Media Luis Cortes/ Eyepix Group
صورة من الأرشيف
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أعلنت الشرطة المكسيكية عن القضاء على 13 مسلحا من عناصر جماعة هاجمت فريق عمليات للشرطة في ولاية سان لويس بوتوسي بوسط البلاد، يوم الجمعة.

وأكدت الشرطة كذلك القبض على شخصين آخرين من المشاركين في الهجوم.

وبدأت السلطات بعملية أمنية في مقاطعة رايون في الولاية المذكورة على إثر توقيف إمرأتين اعترفتا بمشاركتهما في أعمال دفن الجثامين سرا، وأخبرتا الشرطة بموقع المقابر.

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وأثناء التحريات، تعرض فريق تابع للشرطة لهجوم المسلحين، وأسفر الاشتباك عن مقتل 10 رجال و3 نساء من المهاجمين.

وصادرت الشرطة خلال العملية 27 بندقية و6 سيارات تابعة لأفراد العصابة، واحدة منها تحمل لوحة أرقام أمريكية.

المصدر: نوفوستي

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