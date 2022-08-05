القضاء الأمريكي يبت في قضية "جاسوس السعودية في تويتر"

تنظر هيئة محلفين في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية في مصير موظف سابق في "تويتر" يتهمه القضاء الأمريكي بالحصول على رشاوى من السعودية لكشف منتقديها على المنصة.

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وقال ممثلو الادعاء إن المتهم، أحمد أبو عمو، باع معلومات تتعلق بأحد مستخدمي "تويتر" مقابل نقود وساعة باهظة الثمن، منذ حوالى 7 سنوات. لكن فريق الدفاع عنه أكد أنه لم يفعل شيئا أكثر من قبول هدايا من سعوديين لمجرد إدارة أعمالهم.

وقال المدعي العام الأمريكي كولين سامبسون في ملاحظات أخيرة لهيئة المحلفين، إن "الأدلة تظهر أنه مقابل ثمن والاعتقاد بأن لا أحد يراقبه، باع المتهم موقعه إلى شخص يعمل ضمن الدوائر المقربة من ولي العهد" السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وردت محامية الدفاع، أنغيلا شوانغ قائلة، إنه على الرغم من وجود مؤامرة بالتأكيد على ما يبدو قبل حوالى 7 سنوات للحصول على معلومات عن معارضين سعوديين من "تويتر"، أخفق المدعون في إثبات أن أبو عمو كان جزءا منها.

وأضافت للمحلفين: "من الواضح تماما أن الأشخاص الذين تريدهم الحكومة فعلا ليسوا هنا، لأنهم أخطأوا".

واعترفت شوانغ بأن أبو عمو انتهك قواعد العمل في شركة "تويتر" عبر امتناعه عن إبلاغ الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا أنه تلقى مئة ألف دولار نقدا وساعة تزيد قيمتها على 40 ألف دولار من شخص مقرب من ولي العهد السعودي.

لكنها قللت من أهمية الهدية مؤكدة أن الأمر لا يتعدى "مبلغا ضئيلا" في الثقافة السعودية المعروفة بالسخاء والهدايا الفخمة.

وأوقف أبو عمو في سياتل في نوفمبر 2019 بناء على سلسلة تهم، بينها القيام بدور عميل غير قانوني لحكومة أجنبية.

واتهم المدعون أبو عمو وزميله الموظف في "تويتر"، علي الزبارة، بانهما جُندا من قبل مسؤولين سعوديين بين أواخر 2014 وأوائل العام التالي للحصول على معلومات خاصة عن الحسابات التي تطلق منشورات تنتقد النظام في السعودية.

وقال المدعون إن العاملين في "تويتر" كان يمكنهم آنذاك استخدام بيانات اعتمادهم لجمع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وغيرها من البيانات الخاصة لتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء حسابات مجهولة.

وصرح المدعي العام الأمريكي كولين سامبسون "الدليل الذي سمعتموه هو أن المدعى عليه الذي منح قدرا كبيرا من الثقة من جانب تويتر، باع حقه في الوصول إلى معلومات، إلى مسؤولين في السعودية".

واستقال أبو عمو من تويتر في 2015 وانتقل للعمل في المجموعة العملاقة للتجارة الالكترونية "أمازون" في سياتل، حيث يعيش كما ورد في وثائق المحكمة.

المصدر: أ ف ب